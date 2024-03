Feller muss bei Aspen-RTL wegen Rücken aufgeben

„Brutal komisch“

Feller im Interview mit dem ORF: „Nein, es is mir nicht eingeschossen, aber der Rücken hat ein bissl zugemacht. Es hat mir bei der Aktion ein bissl die Schneid abgekauft, bei der Welle habe ich es mir dann nicht mehr zugetraut. Es war brutal komisch, weil am Anfang vom Schwung bekommst kein Feedback und dann plötzlich enormen Druck. Es ist sehr schwierig hier.“ Doch muss der Führende im Slalom-Weltcup um seinen Start am Sonntag bangen? “Es geht mir wie sonst auch nach einem Riesentorlauf. Es war nicht von Vorteil, aber es ist nochmals gut ausgegangen. Morgen regenerieren - der Slalom ist nicht in Gefahr“, gibt “Manu" Entwarnung.