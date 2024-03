Arzt kommt zu Patientenvisite mit „Kinder-Auto“

Der Ärztefunkdienst ist in der Nacht und an Wochenenden der Bereitschaftsdienst der Ärztekammer, der Stadt Wien und der ÖGK. Aktuell sind die Mediziner im Dauereinsatz, denn die Anfragen explodieren. Bis zu 2900-mal läutet am Wochenende das Telefon. Rund 1000-mal müssen die Ärzte tatsächlich zu Visiten ausrücken.