Absage! Benjamin Karl gewinnt den Gesamtweltcup

Prommegger/Schöffmann gewinnen den Mixed-Team-Weltcup

Zudem dürfen sich Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann über den Gewinn der kleinen Weltcup-Kugel im Mixed-Teambewerb freuen. Vor dem letzten Rennen hat das rot-weiß-rote Duo, das in dieser Saison in Bad Gastein und auf der Simonhöhe gewonnen hat, einen Polster von 91 Zählern auf die italienische Paarung Daniele Bagozza und Lucia Dalmasso. Da Prommegger/Schöffmann durch die „Renn-Arithmetik“ beim Saisonfinale in Winterberg zumindest rund um Platz zehn landen werden, ist ihnen der Sieg in der Team-Wertung ebenfalls sicher.