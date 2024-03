74-Jährige zieht in den Linzer Gemeinderat ein

Frisches Blut“ in der Gemeinderatsriege der Linzer Volkspartei – statt Stefan Pirc zieht der Listennächste Michael Obrovsky nach. Und auf „Urgestein“ Peter Casny – er verlässt nach 23 Jahren aus persönlichen Gründen den Linzer Gemeinderat – folgt Renate Schütz nach. Die 74-jährige Soziologin, Mutter zweier Töchter sowie stolze Oma eines Enkels, engagiert sich gerne ehrenamtlich. Politisch ist Schütz seit vielen Jahren in der ÖVP aktiv. So war die Kulturliebhaberin von 1999 bis 2021 bei den ÖVP-Frauen aktiv, seit 2011 ist sie Stammmitglied des Oberösterreichischen Seniorenbundes.