Winter hat sich wie Frühling angefühlt

Kalte Phase hielt nicht lange an

Einen kurzen Kälte-Ausreißer gab es Mitte Jänner in Weitensfeld bei minus 16 Grad. Die kalte Phase hielt aber nicht lange an. Den absoluten Top-Wert lieferte Millstatt Anfang Feber mit 19,8 Grad, das erinnerte eher an ein Frühlingserwachen. In Oberkärnten lagen die Temperaturen um vier, in Unterkärnten sogar um zehn Grad über dem Durchschnitt. Auch auf den Bergen machte sich die Sonne bemerkbar, sie schien in etwa 430 Stunden auf der Kanzelhöhe und am Dobratsch. Im Gegensatz zu Klagenfurt, hier wurden 300 Sonnenstunden verzeichnet, was dem langjährigen Durchschnitt entspricht.