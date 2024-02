Stärkung der Nahversorger: Land verdoppelt Bonus

Die Statistik belegt es: Ländliche Gebiete haben mit der Abwanderung zu kämpfen. Ein Grund dafür, dass immer mehr Menschen die Nähe zu den Städten suchen, ist einfach die bessere Infrastruktur. Und gerade Nahversorger sind es oft in kleinen ländlichen Gemeinden, die eine solche Struktur noch aufrechterhalten und oft zum Kommunikationspunkt für die Bevölkerung werden. „Jeder, der am Land wohnt, weiß, wie wichtig die Nahversorger sind. Wir verdoppeln jetzt ihre Unterstützung und bringen gleichzeitig heimische Produkte in die Regale“, so Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.