Opferstockdieb musste in Tirol ohne Beute flüchten

Manchen Langfingern ist nichts heilig. Immer wieder werden in Kirchen und Kapellen Opferstöcke geplündert. Auch in Mötz versuchte ein Dieb sein Glück. „Zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter den Opferstock in der Antoniuskapelle mit Gewalt zu öffnen“, heißt es seitens der Polizei.