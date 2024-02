Ein Leben mit Zöliakie: Es sind Höllenqualen

Glutenfreie Produkte viel teurer

Ihr neuer Alltag ist fordernd. Dinge, die für viele Menschen keinen Gedanken wert sind, bereiten meiner Freundin Kopfzerbrechen. Mal schnell zu Mittag einen glutenfreien Snack in einer Bäckerei holen? Fehlanzeige! Eine große Auswahl an glutenfreien Gerichten auf einer Speisekarte in einem Restaurant genießen? Fehlanzeige! Hingegen wohnt jeder Bestellung Angst bei, verstecktes Gluten - etwa in Maisstärke enthalten, mit dem viele Saucen gebunden werden - unwissentlich zu sich zu nehmen und wieder zu leiden. Abgesehen davon, dass glutenfreie Produkte deutlich (!) teurer sind.