Timo Glock: „Ein Schlag ins Gesicht für Mercedes“

„Nicht ganz so extrem“

Hintergrund: Anstatt den erfolgreichen RB19 aus dem Vorjahr zu optimieren, hat sich Red Bull bei der Entwicklung des RB20 am Zero-Pod-Konzept der Silberpfeile orientiert. Verstappens neuer Bolide weist deutlich schmälere Seitenkästen sowie vertikale Kühleinlässe auf. „Unsere Lösung ist vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Mercedes, aber sie geht schon in die ähnliche Richtung. Im Windkanal und in der Simulation hat das sehr gut funktioniert“, erklärte Motorsport-Berater Helmut Marko unlängst bei ServusTV.