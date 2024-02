„Sowas wie mit Max passiert mir nicht noch einmal“

Zurück zum Anfang: 2014 hatte Jos Verstappen ein Cockpit für seinen Sohn Max gesucht, auch bei Mercedes klopfte der ehemalige Formel-1-Pilot an. Dort waren allerdings sowohl Lewis Hamilton als auch Nico Rosberg mit langfristigen Verträgen ausgestattet, weshalb Verstappen letztlich bei Red Bulls Schwesterteam Toro Rosso landete. Was folgte, war ein Vertrag mit dem Werksteam sowie drei Weltmeistertitel in Folge. „Wir haben den jungen Fahrer verloren, und man sieht, wie erfolgreich er geworden ist“, muss sich auch Wolff eingestehen.