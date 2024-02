ÖVP-Parteizentrale in Tirol mit Farbe beschmiert

Die Tiroler ÖVP-Landesparteizentrale in Innsbruck und davor parkende Autos sind in der Nacht auf Mittwoch mit Farbe beschmiert worden. Landesgeschäftsführer Sebastian Kolland vermutete, dass „augenscheinlich linke Aktivisten am Rande einer Anti-Femizid-Demonstration“ dafür verantwortlich seien.