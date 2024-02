Wehinger will Bürgermeister in Feldkirch werden

Stillstand in der Montfortstadt

Unter Bürgermeister Wolfgang Matt befinde sich die Montfortstadt im Stillstand, befand der junge Sozialdemokrat am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz. Das Leben in Feldkirch sei nicht mehr leistbar und die ÖVP-geführte Stadtregierung biete keine Lösungen. Auch mit dem Nachfolger Matts ist er offenbar unzufrieden. „Anstelle der versprochenen Verjüngung wird ein Übergangsbürgermeister installiert, der derzeit auf dem dreizehnten Mandat der ÖVP in der Stadtvertretung sitzt. Dass man sich dabei für einen ehemaligen FPÖ-Spitzenkandidaten entscheidet, zeigt, wie verzweifelt und ideenlos die Feldkircher Volkspartei ist.“