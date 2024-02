Sebastian Kurz hätte „ZiB 2“-Wette klar verloren

Der ORF-Journalist wies jedenfalls darauf hin, dass er das Papier erst kurz vor der Sendung von der Parlamentswebsite heruntergeladen hatte. Kurz versuchte sich im folgenden Geplänkel noch mit einem „Sie haben Ihre Wahrnehmung, ich habe meine“, herauszureden, was Wolf nicht gelten ließ. Der warf dem Ex-Kanzler wiederum vor, etwas „Zusammenkopiertes“ vor sich liegen zu haben, was Kurz in Abrede stellte und somit gleichzeitig einlenkte: „Wir haben genau dasselbe anscheinend“.