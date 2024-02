„Krisen können jede(n) treffen“: Berater helfen!

Seit einem Jahr besteht das Psychozentrale Zentrum Außerfern (PSZ), eine Anlaufstelle für Menschen in Ausnahmesituationen. Seit Eröffnung des PSZ in der Planseestraße 6 in Reutte wurden dort - nach dem Motto „Vertraulich. Kompetent. Zeitnah. Kostenlos“ - bereits mehr als 150 Gespräche mit 60 Personen geführt, wurde am Montag eine erste Bilanz gezogen.