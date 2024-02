Diese Tokio-Helden träumen von Medaillen in Paris

Noch 150 Tage sind es, bis am 26. Juli in Paris die Sommerspiele der 33. Olympiade eröffnet werden. Österreichs Team wird größer und größer, 24 Athleten haben ihren Startplatz bereits fix, dazu kommen zahlreiche Quotenplätze und Sportler, die via Rangliste so gut wie sicher dabei sind. Auch sechs unserer sieben Medaillengewinner von Tokio 2021 dürfen bereits für Paris planen und wollen dort zu Wiederholungstätern werden.