Erler/Miedler verpassen Turniersieg in Rio

Alexander Erler und Lucas Miedler haben das Doppel-Finale beim ATP500-Sandplatzturnier in Rio de Janeiro verloren. Die beiden Österreicher mussten sich am Sonntag in Brasilien der kolumbianisch-brasilianischen Paarung Nicolas Barrientos/Rafael Matos nach 1:33 Stunden glatt 4:6,3:6 geschlagen geben.