Krejcikova komplettiert Halbfinale der WTA Finals

Krejcikova liegt derzeit nur auf Platz 13 der Weltrangliste. Für das Turnier der besten acht Spielerinnen des Jahres qualifizierte sie sich durch ihren Sieg in Wimbledon. Wer in diesem Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat und in den Top 20 klassiert ist, konnte einen Startplatz für das Saisonabschlussturnier beanspruchen.