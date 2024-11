Im Turnier der Rekorde geht lange Serie zu Ende

Die ATP-Finals 2001 in Sydney galten jahrelang als Besonderheit. Nicht, weil Llyeton Hewitt triumphierte. Sondern weil es 23 Jahre lang das letzte Turnier der besten acht Spieler des Jahres ohne einen der „Big three“ bleiben sollte. Also ohne Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Heuer in Turin tritt dieses Phänomen wieder ein – Nadal wird beim Davis Cup ab 24. November in Málaga seine Karriere beenden, Federer, der die Finals sechsmal gewonnen hat, tat dies bereits. Und Titelverteidiger Djokovic, mit sieben Titeln Rekordsieger, hätte sich zwar qualifiziert, sagte aber verletzt ab.