Sinner vor Finals: „Das war sehr hart für mich!“

Der Topfavorit freut sich auf sein in diesem Jahr einziges Heimturnier: Jannik Sinner meinte nach der Auslosung für die ATP Finals, dass dieses Turnier in Turin sehr speziell sei. „Weil ich als Italiener in Italien spielen kann. Ich konnte dieses Jahr hier noch nicht spielen, weil ich Rom verpasst habe, das war sehr hart für mich.“