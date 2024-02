Taschengeld statt hohe Kosten

Beim „Krone“ Leadership Day in Wien konnte sich Roswitha Stadlober in einer Podiumsdiskussion einen lustigen Seitenhieb in Richtung Ralf Rangnick nicht verkneifen. „Herr Teamchef“, lächelte die ÖSV-Präsidentin, „Sie sind schuld, dass wir weniger Talente finden. Weil im Westen immer mehr Burschen zum Fußball abwandern. Die Erfolge von Salzburg infizierten die Kids.“