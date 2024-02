Ukrainische Werke: Über Krieg und Frieden

Zivile Opfer, Flucht und Vertreibungen

Nach Angaben der Vereinten Nationen (UNO) haben in der Ukraine mindestens 10.000 Zivilisten, darunter mehr als 570 Kinder, ihr Leben verloren. Verletzt worden sind demnach etwa doppelt so viele Menschen. Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sind seit Kriegsbeginn rund 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflohen. 300 Menschen fanden in den SOS-Kinderdörfern in Österreich ein Zuhause.