Neue Chance für „Biester“: ORF ändert Programm

Beim Auftakt der ORF-1-Serie lief parallel auf ORF 2 die „ZIB Wissen“ zum Ukrainekrieg - viele Österreicher wollten lieber das anstatt der „Biester“ sehen. Kommenden Montag drohte ein ähnliches Szenario, schließlich hätten Folge 3 und 4 der neuen Show ausgerechnet gegen die TV-Premiere des Gerichtsdramas „Sie sagt. Er sagt. von Ferdinand von Schirach“ „antreten“ müssen. Um sich nicht selbst zu kannibalisieren, änderte der ORF nun das Programm und zog den Schirach-Thriller auf Samstagabend (20.15 Uhr) vor. Zeitgleich zu „Biester“ läuft nun am Montag auf ORF 2 die „Millionenshow“ und „G‘sund in Österreich“. Ob die Strategie funktioniert, wird man an den Quoten ablesen können ...