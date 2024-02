Quotenflop: „Biester“-Serie geht im ORF unter

Zum Vergleich: Die zeitgleiche „ZIB Wissen“ mit dem Thema Ukraine (20.15 Uhr) auf ORF 2 schaffte es auf immerhin 20,8 Prozent in derselben Altersgruppe, und insgesamt schauten hier mit 668.000 Österreichern im Schnitt rund doppelt so viele Menschen zu. So oder so: Die „Biester“ bekommen auch ohne gute Quoten eine zweite Staffel, die Dreharbeiten sollen bereits im März beginnen...