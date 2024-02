Schicker: „Guter Gegner“ und Heimspiel fix in Graz

„Das freut uns besonders, dass wir das Spiel in Liebenau austragen können“, sagte der Geschäftsführer Sport der Grazer. Lille liegt in der Ligue 1 nach 22 Runden auf dem vierten Tabellenplatz, in der Conference League kassierten die Franzosen in dieser Saison noch keine Niederlage. „Mit Lille treffen wir auf einen sehr guten Gegner. Sie haben ihre Gruppe souverän gewonnen und spielen in der Liga eine sehr gute Rolle“, betonte Schicker. „Wir werden uns wie immer sehr gut vorbereiten auf das Spiel und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.“