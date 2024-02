Fazit nach ersten zwei Dosiertagen am Achensee

Mehrere Anpassungen im nächsten Probebetrieb

Verbesserungspotenzial gebe es aber sehr wohl: So wird man überprüfen, ob ein anderer Standort für die Dosierampel besser geeignet ist und die Zeitdauer der Rot- und Grünphasen anpassen. Das soll bereits an den nächsten beiden Dosiertagen am 23. und 30. März erfolgen.