Gazastreifen: Netanyahu legt Nachkriegsplan vor

Weitgehend bekannte Grundsätze enthalten

Die im Westjordanland regierende Palästinensische Autonomiebehörde (PA) werde in dem Plan nicht ausdrücklich genannt, hieß es in dem Bericht. Ihre Beteiligung an der künftigen Verwaltung des Gazastreifens werde darin aber auch nicht ausgeschlossen. Der Plan umfasse weitgehend bekannte Grundsätze, die Netanyahu wiederholt seit Beginn des Krieges geäußert habe. Allerdings sei es das erste Mal, dass sie dem Kabinett formell vorgelegt wurden, schrieb die Zeitung.