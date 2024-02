Bericht: Israel droht nun Song-Contest-Ausschluss

Finale findet in Schweden statt

Das ESC-Finale findet am 11. Mai in Malmö statt. Die 68. Auflage findet in diesem Jahr in Schweden statt, nachdem Sängerin Loreen den Vorjahreswettbewerb in Liverpool mit dem Lied „Tattoo“ für das skandinavische Land gewonnen hat. Die EBU hatte Anfang Dezember eine Liste mit diesmal 37 teilnehmenden Rundfunkanstalten veröffentlicht - darunter auch Kan aus Israel.