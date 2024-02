Pöltl kehrt erfolgreich aus All-Star-Pause zurück

Nach zuletzt drei Niederlagen und acht Tagen Pause wegen des All-Star-Wochenendes sind die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) auf die Siegesstraße in der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Jakob Pöltl und Kollegen bezwangen die Brooklyn Nets deutlich mit 121:93. Der Center aus Wien steuerte acht Punkte, neun Rebounds, drei Blocks, zwei Assists und einen Steal in 25:40 Einsatzminuten bei.