Double-Double von Pöltl! Raptors besiegen Rockets

Mit einem Double-Double aus 16 Punkten und 13 Rebounds hat Jakob Pöltl am Freitag (Ortszeit) maßgeblichen Anteil am zweiten Sieg in Folge der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) gehabt. Beim 107:104 gegen die Houston Rockets verzeichnete der Center zudem sechs Blocks, womit er seine Bestleistung egalisierte. Weiters standen je drei Assists und Steals in 37:08 Minuten auf dem Parkett für den 28-jährigen Wiener zu Buche.