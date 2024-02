19 Punkte von Jakob Pöltl bei Raptors-Niederlage

Nach der Pause wegen des All-Star-Wochenendes empfangen die Kanadier im letzten von fünf Heimspielen in Folge am Donnerstag kommender Woche die Brooklyn Nets. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil ging am Mittwoch bei NBA-Leader Boston Celtics 86:136 unter. Es war die zweithöchste Pleite in der Klubgeschichte. Boston feierte den sechsten Sieg in Folge. Payton Pritchard zeichnete für 28 Punkte verantwortlich.