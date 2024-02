Ein Bruderduell um den Einzug ins Finale

Das Eishockey-Play-off-Fieber grassiert in Graz - allerdings bei den Fans des ATSE! Am Samstag (19.15) kommt das unbesiegte Top-Team Kapfenberg zum Halbfinal-Hinspiel der ÖEL nach Liebenau. Die Kängurus mussten bisher nur ein einziges Mal in die Overtime - am 13. Jänner gegen die Eggenberger!