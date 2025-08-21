Auch im steirischen Sport muss gespart werden

Nach 15 Jahren neue Strategie

Als Kunaseks Vorgänger im Sportressort hat er die Sport- und Bewegungsstrategie 2040 maßgeblich verantwortet. „Nach 15 Jahren war es Zeit für eine neue Strategie. Wir wollen damit möglichst alle Menschen in der Steiermark erreichen.“ Auf 34 Seiten hat man nun vom Nachwuchssport über die rund 2600 Vereine bis zur Infrastruktur eine Vision zu Papier gebracht, die die Steiermark als Sport- und Bewegungsland positionieren soll.