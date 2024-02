Katzen lebten 3 Wochen neben Leiche der Besitzerin

Dieser Einsatz ist wohl niemandem leicht gefallen: Am Dienstag rückten die Beamten der Polizeidienststelle Köflach und Nina Mocnik, Leiterin des Tierheims Franziskus, gemeinsam aus. Der traurige Grund: In einer Messie-Wohnung in Köflach wurde die Besitzerin tot entdeckt, ihre sechs Katzen hatten drei Wochen neben der Leiche gelebt.