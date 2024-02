Rohrbombe in einer Regenbogen-Bar angekündigt

Vier Bombendrohungen soll ein 49-Jähriger im vergangenen Spätsommer ausgesprochen haben - zwei davon in Lokalen, die vorwiegend von Homosexuellen besucht werden. Nachdem er beispielsweise aus einer Bar am Naschmarkt im 6. Wiener Gemeindebezirk geworfen wurde, wählte er den Notruf: Es gäbe dort eine Rohrbombe, die in 20 Minuten zünden würde.