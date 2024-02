Erotische Auszeiten: Die Magie geplanter Sexdates

Der Termin mit dem Chef nach der Arbeit, das Fußballturnier des Sohnes oder der Geburtstag der Freundin - all das trägt man säuberlich in den Terminkalender ein. Doch für Sex? An das würden viele Paare nicht einmal denken - klingt es doch leidenschaftslos und nimmt die Spontanität für das Liebesspiel.