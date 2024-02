Schweinchen und Kriechtiere suchen Herzensmensch!

Wer will „Mamma Mia“ lieb haben?

Die weibliche British Kurzhaarkatze leidet an Atrhrose und Spondylsoe, was man aber mit einer monatlichen Spritze gut in den Griff bekommen hat. Der Süßen geht es dadurch wieder bestens. Sobald sie sich eingewöhnt hat, ist sie eine herzallerliebste Kätzin, nur von Kindern und zu vielen Menschen auf einmal ist sie nicht so begeistert und das zeigt sie dann auch sehr deutlich. Für die Hübsche reicht eine Wohnung mit Einzelhaltung vollkommen aus. Sie möchte nur geliebt und geknuddelt werden. Sie wartet sehnlichst im Tierheim Wörgl auf Besuch. Telefonnummer: 0664/8495351.