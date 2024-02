Tankstelle bittet auch ohne Sprit zur Kasse

Problem: Keine Routex-Karte

Zuletzt flatterte einer Lenkerin aus Wien eine Zahlungsaufforderung in der Höhe von 250 Euro ins Haus. Wird nicht bezahlt, würde eine Unterlassungsklage eingebracht werden. Die Frau versteht die Welt nicht mehr. „Ich bin mit dem Firmenwagen hingefahren, weil nichts angeschrieben war, dass Routex-Karten nicht akzeptiert werden. Das habe ich erst gemerkt, als ich an der Zapfsäule gestanden bin. Was hätte ich denn tun sollen, außer weiterzufahren?“, ärgert sie sich.