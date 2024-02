Litauen warnt vor „Pearl-Harbor-Moment“ für Europa

Wo würde Russland stoppen?

Sollte dies nicht gelingen, malt er ein düsteres Szenario an die Wand. So sei es fraglich, ob Russland anders überhaupt noch gestoppt werden könnte. „Und wo würde es aufhören? Und das ist es, woran alle Länder an der Ostflanke nachdenken. Wenn Russland nicht von der Ukraine aufgehalten wird, kann sich der Krieg ausweiten. Dann kann er auch uns erreichen“, so Landsbergis.