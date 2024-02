Weltmeister Francesco Bagnaia setzt Duftmarke

„Wir sind höchstens bei 80 Prozent“, hatte Pecco Bagnaia nach den Tests zuletzt in Sepang gemeint. Und damit der Konkurrenz wohl einiges zum Nachdenken mit auf den Weg nach Katar gegeben, wo seit gestern die letzten Testfahrten vor dem Saisonstart am 9./10. März über die Bühne gehen. Hatten doch die Ducatis mit den Plätzen eins bis vier in Malaysia ihre Dominanz aus der letzten Saison ins neue Jahr mitgenommen.