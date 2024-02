Nett sein zum Personal | Sonst zahlen alle drauf

„Seien Sie nett zu unserem Personal - gute Gäste sind leichter zu finden als gute Mitarbeiter.“ Der Witz ist nicht neu, das Problem ebenfalls nicht - und trotzdem ist das Lächeln bei Wirten, Hoteliers und anderen Touristikern heute gequälter als vor ein paar Jahren. Seit Corona gilt kaum eine Branche als dermaßen unsicher wie der Tourismus. Arbeitszeiten, Lohn, Stress und - Hand aufs Herz, wer selbst noch keiner war - ungute Gäste sprachen schon davor nicht besonders für eine Karriere im Service. Wie sich das auswirkt? Nun, wann haben Sie denn das letzte Mal versucht, am Sonntag außerhalb einer Großstadt ein geöffnetes Lokal zu finden? Mittlerweile rücken selbst Buschenschenken, früher ausschließlich am Wochenende für ausflugs- und jausenhungrige Städter geöffnet, davon ab, am Sonntag Tür und Kellertor zu öffnen. Muss der gelernte Österreicher also darauf verzichten, sein Sonntagsschnitzerl von der gelernten (oder ungelernten, aber dafür oft umso umgänglicheren) Servicekraft vor die Nase platziert zu bekommen?