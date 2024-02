Neuer Discounter mischt Landeshauptstadt auf

Der niederländische Non-Food-Discounter „Action“ hat im Klagenfurter Südpark auf 1000 Quadratmetern eine Filiale aufgesperrt - ein Eldorado für alle Schnäppchenjäger. Denn unter den mehr als 6000 Alltagsartikeln, die sich in den Regalen befinden, werden rund 1500 unter einem Euro angeboten. Das ist in Zeiten wie diesen ein Hit. 20 Personen wurden eingestellt, es ist bereits die dritte Filiale in Klagenfurt.