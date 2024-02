Rangers gewinnen NHL-Freiluftspiel vor 80.000 Fans

Die New York Rangers haben das Freiluftspiel der sogenannten Stadium Series in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen den Lokalrivalen New York Islanders für sich entschieden. Die Rangers setzten sich am Sonntag vor rund 80.000 Zuschauern im MetLife Stadium mit 6:5 nach Verlängerung durch. Artemi Panarin erzielte nach zehn Sekunden der Verlängerung den Siegtreffer. Für die Rangers war es der siebente Sieg in Serie.