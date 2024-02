Millionär wird mit 80 Vater & heiratet 26-Jährige

Esch, der die Modelagentur Wilhemina besessen hat, lebt seit 2011 in einem Luxuswohnort in Los Cabos, in Baja California Sur, Mexiko in prominenter Nachbarschaft. Stars wie George Clooney und Cindy Crawford haben hier Ferienhäuser. Seit 2012 betreibt er dort eine Agentur für Luxusimmobilien, für die er eine Lizenz vom deutschen Maklerkonzern Engel & Völkers erworben hat und unter dessen Namen Immobilien für bis zu 20 Millionen Dollar angeboten werden. Im letzten Jahr, das gleichzeitig auch das 25-jährige Firmenjubiläum der „Snell Real Estate - Engel & Völkers“ war, konnte der Umsatz nachhaltig auf stolze US $ 423 Mio. gesteigert werden.