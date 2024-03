Paul Pizzera im Talk: „Der Humor kann uns retten“

Ob Kabarett, Austropop oder Kinofilm - was auch immer der Grazer Paul Pizzera angreift, wird zu Gold. Aktuell arbeitet er in einem Studio in seiner Grazer Heimat an neuer Musik. In einer Pause traf er die „Krone“ zum Interview und sprach über das Ping-Pong-Spiel mit seinen künstlerischen Partnern und die Freiheit des Humors.