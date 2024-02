Felsbrocken trafen Autos auf Packer Straße

Die drei Fahrzeuge waren gegen 18 Uhr auf der Packer Straße (B 70) in Vordertheißenegg, Gemeinde St. Gertraud, in Richtung Norden unterwegs, als plötzlich einzelne Felsbrocken von einem Hang auf die Straße stürzten und die Autos trafen. An allen Pkw entstand Sachschaden. Zum Glück wurden die Fahrzeuginsassen nicht verletzt und kamen mit dem Schrecken davon.