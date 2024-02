Funkenhexerich

Die Gemüter kochen hoch. Das Selbstwertgefühl, vornehmlich das der männlichen Funkenzünftler, tendiert gegen Null. Im „Löwen“, wo die Herren tagen, geht es laut her. „Ja, was bleibt denn noch von uns Vorarlbergern übrig, wenn wir keine Hexe mehr verbrennen dürfen?“, fragt der Schorsch. Jägers Willi nickt und sagt: „Stimmt! Mit der Hexe fängt es an. Mohren dürfen wir nicht mehr saufen, bald sollen wir auch keinen Riebel mehr fressen oder Käsknöpfle. Ihr werdet es noch erleben!“ Applaus und ein dumpfes „Oh!“ und „Uh!“ erfüllt die Gaststube. Den Funkenzünftlern steht die Wut rot im Gesicht.