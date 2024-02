Sex und Luxus! Ex-Biathlon-Boss soll ins Gefängnis

Prostituierte und Luxusuhren

Besseberg wird beschuldigt, er habe sich in seiner Zeit als IBU-Präsident mit Geschenken, unter anderem in Form von Luxusuhren, exklusiven Jagdausflügen und Zeit mit Prostituierten, bestechen lassen. Am letzten angesetzten Verhandlungstag hatte Besseberg vor Gericht das Wort ergriffen. Laut NTB sagte er: „Obwohl ich teure Geschenke entgegengenommen habe und von mehreren Personen zur Jagd eingeladen wurde, muss ich betonen, dass ich nie korrupt war.“