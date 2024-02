Bekannte „Bikeartisten“ im Anflug auf Korneuburg

Es wird die bereits zweite Niederlassung von Fechters „Masters of Dirt“-Marketing in der Donaustadt: Schon jetzt locken vor allem die jährlichen „Garage Sales“, die im bestehenden Vertriebsshop in Korneuburg stattfinden, Freestyle-Fans aus nah und fern an. „Der Andrang wird immer größer, nächstes Jahr haben wir im neuen Betrieb dann schon viel mehr Platz“, so Fechter. Die Fertigstellung der neuen Zentrale ist für Juni geplant.