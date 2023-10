Freebiker misst sich bei Topbewerb mit Welt-Elite

Er hat längst internationalen Starstatus in der Bikeszene erreicht - nicht zuletzt durch Erfolge bei „Mastes of Dirt“. Clemens Kaudela ist auch weltweit aktiv, um neue Strecken zu testen oder junge Rookies zu unterrichten. Jetzt ist der Weinviertler am Zenit - er nimmt als erster Österreicher bei der legendären „Red Bull Rampage“ in Utah teil.