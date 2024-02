„Verzeichnen Höchststand an kranken Kindern“

Grippe, Masern, RSV: Steirische Kinderkliniken und Kinderarztpraxen gehen aktuell über vor kleinen Patienten. Am LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, verzeichnet man - ähnlich wie in Graz - Rekordwerte bei den Ambulanzkontakten. Ein neues Primärversorgungszentrum nur für Kinder und Jugendliche in der steirischen Landeshauptstadt soll schon bald Entlastung bringen.